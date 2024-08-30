Казорина (Врагова) Варвара Кононова
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: Врагов Конон Антонов
Мать: Врагова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.
Сын: Казорин Порфирий Николаев
Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев
Рождение ребёнка
12.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев
Рождение ребёнка
11.03.1866 ст.
Дочь: Казорина Дарья Давыдова
Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев
Смерть
Неизвестно