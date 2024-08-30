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Казорина (Врагова) Варвара Кононова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Врагов Конон Антонов

Мать: Врагова Василиса

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казорин Давид Николаев

Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.

Сын: Казорин Порфирий Николаев

Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1864 ст.

Сын: Казорин Филипп Давидов

Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.03.1866 ст.

Дочь: Казорина Дарья Давыдова

Отец ребёнка: Казорин Давид Николаев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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