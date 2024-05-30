Казорина (Врагова) Прасковья Кононова
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Врагов Конон Антонов
Мать: Врагова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Казорина Пелагея Евдокимова
Отец ребёнка: Казорин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Казорина Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Казорин Евдоким Иванов
Смерть
Неизвестно