Казорина (Врагова) Прасковья Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казорина (Врагова) Прасковья Кононова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Врагов Конон Антонов

Мать: Врагова Василиса

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казорин Евдоким Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Казорина Пелагея Евдокимова

Отец ребёнка: Казорин Евдоким Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Казорина Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Казорин Евдоким Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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