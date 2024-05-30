Казорин Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Казорин Иоанн Прокопьев
Мать: Казорина Любовь Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Казорина Пелагея Евдокимова
Мать ребёнка: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Казорина Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова
Смерть
Неизвестно