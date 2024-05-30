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Казорин Евдоким Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Казорин Иоанн Прокопьев

Мать: Казорина Любовь Калинина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Казорина Пелагея Евдокимова

Мать ребёнка: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Казорина Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Казорина (Врагова) Прасковья Кононова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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