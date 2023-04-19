Сгибова (Гурьянова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1870
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1870
Отец: Гурьянов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1888
Сын: Сгибов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
15.07.1891
Сын: Сгибов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
13.11.1892
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
20.05.1894
Сын: Сгибов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
10.09.1897
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
25.07.1899
Дочь: Сгибова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
26.04.1900
Сын: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сгибов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сгибов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сгибов Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович
Смерть
1942