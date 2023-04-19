Сгибова (Гурьянова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибова (Гурьянова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1870

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1870

Отец: Гурьянов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Сгибов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.07.1891

Сын: Сгибов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Сгибов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.05.1894

Сын: Сгибов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Сгибов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.07.1899

Дочь: Сгибова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.04.1900

Сын: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сгибов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сгибов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сгибов Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сгибов Афанасий Серапионович

Смерть
1942
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