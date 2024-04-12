Сгибов Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897
Рождение ребёнка
01.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва