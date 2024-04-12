Сгибов Павел Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибов Павел Афанасьевич

Сгибов Павел Афанасьевич

avatar

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

10.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897

Отец: Сгибов Афанасий Серапионович

Мать: Сгибова Анна Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close