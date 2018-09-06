Дерюшев Степан Еремеевич
Место рождениядеревня Патраково
Дата рождения06.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875
Отец: Дерюшев Еремей Семенович
Мать: Мария Дмитриевна
деревня Патраково
Бракосочетание
14.01.1894
Жена: Дерюшева Анна
село Паздеры
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Дерюшева Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Дерюшев Алексей
Мать ребёнка: Дерюшева Анна
д. Патраково
Рождение ребёнка
21.06.1900
Дочь: Серафима Степановна
Мать ребёнка: Дерюшева Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дерюшев Александр
Мать ребёнка: Дерюшева Анна
Рождение ребёнка
27.07.1901
Сын: Дерюшев Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Дерюшева Анна
деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник