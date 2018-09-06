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Дерюшев Степан Еремеевич

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Место рождения

деревня Патраково

Дата рождения

06.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875

Отец: Дерюшев Еремей Семенович

Мать: Мария Дмитриевна

деревня Патраково
Бракосочетание
14.01.1894

Жена: Дерюшева Анна

село Паздеры
Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Дерюшева Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Дерюшев Алексей

Мать ребёнка: Дерюшева Анна

д. Патраково
Рождение ребёнка
21.06.1900

Дочь: Серафима Степановна

Мать ребёнка: Дерюшева Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дерюшев Александр

Мать ребёнка: Дерюшева Анна

Рождение ребёнка
27.07.1901

Сын: Дерюшев Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Дерюшева Анна

деревня Патраково
Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник
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