Дерюшева (Седова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева (Седова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1894

Муж: Дерюшев Степан Еремеевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Дерюшев Алексей

Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич

д. Патраково
Рождение ребёнка
21.06.1900

Дочь: Серафима Степановна

Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
1900

Сын: Дерюшев Александр

Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич

Рождение ребёнка
27.07.1901

Сын: Дерюшев Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич

деревня Патраково
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