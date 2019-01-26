Дерюшева (Седова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1894
село Паздеры
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Дерюшев Алексей
Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич
д. Патраково
Рождение ребёнка
21.06.1900
Дочь: Серафима Степановна
Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дерюшев Александр
Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич
Рождение ребёнка
27.07.1901
Сын: Дерюшев Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Дерюшев Степан Еремеевич
деревня Патраково