(Теньсина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Теньсина) Мария Дмитриевна

(Теньсина) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

с. Докша

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Теньсин Дмитрий

Мать: не указана

с. Докша
Бракосочетание
11.02.1872

Муж: Дерюшев Еремей Семенович

Рождение ребёнка
18.02.1873

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
1874

Сын: Дерюшев Петр

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.09.1875

Сын: Дерюшев Степан Еремеевич

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
28.01.1878

Дочь: Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
14.01.1880

Дочь: Ксения Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.07.1882

Дочь: Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Иулиания (Ульяна) Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

д. патраково
Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: Дарья Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Василиса Еремеевна

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

д. Патраково
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дерюшев Сергей Еремеевич

Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close