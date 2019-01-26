(Теньсина) Мария Дмитриевна
Место рожденияс. Докша
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: Теньсин Дмитрий
Мать: не указана
с. Докша
Бракосочетание
11.02.1872
Рождение ребёнка
18.02.1873
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дерюшев Петр
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.09.1875
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
28.01.1878
Дочь: Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
14.01.1880
Дочь: Ксения Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
село Паздеры
Рождение ребёнка
25.07.1882
Дочь: Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Иулиания (Ульяна) Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
д. патраково
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: Дарья Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Василиса Еремеевна
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович
д. Патраково
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Дерюшев Еремей Семенович