Wagner (Collins) Aileen Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wagner (Collins) Aileen Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1903

Дата смерти

24.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Wagner Francis John

Отец ребёнка: Wagner Francis John

Рождение ребёнка
09.03.1927

Сын: Wagner Robert Edmund

Отец ребёнка: Wagner Francis John

Рождение ребёнка
09.09.1929

Сын: Wagner Nicholas John

Отец ребёнка: Wagner Francis John

Смерть
24.05.1975

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