Wagner (Collins) Aileen Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1903
Дата смерти24.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1925
Сын: Wagner Francis John
Отец ребёнка: Wagner Francis John
Рождение ребёнка
09.03.1927
Сын: Wagner Robert Edmund
Отец ребёнка: Wagner Francis John
Рождение ребёнка
09.09.1929
Сын: Wagner Nicholas John
Отец ребёнка: Wagner Francis John
Смерть
24.05.1975