Wagner Francis John
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903
Рождение ребёнка
17.04.1925
Сын: Wagner Francis John
Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie
Рождение ребёнка
09.03.1927
Сын: Wagner Robert Edmund
Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie
Рождение ребёнка
09.09.1929
Сын: Wagner Nicholas John
Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie