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Wagner Francis John

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1903

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1903

Отец: Wagner Nicholas J.

Мать: Wagner (Bailey) Katherine Ellen

Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Wagner Francis John

Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie

Рождение ребёнка
09.03.1927

Сын: Wagner Robert Edmund

Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie

Рождение ребёнка
09.09.1929

Сын: Wagner Nicholas John

Мать ребёнка: Wagner (Collins) Aileen Marie

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