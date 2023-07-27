Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Карпинский Николай
Жена: Стефанида Козмина
Дочь: Фивея Алексиева
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Дочь: Анна Алексиева
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексеев
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Лев Алексиев
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Димитрий Алексиев
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексиев
Мать ребёнка: Стефанида Козмина
Сын: Сын Отпущенного На Волю Дворового Человека Павел Алексиев
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Дочь: Феодосия Алексеева
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Сын: Сын Николаева Василий Николаев
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Дочь: Агния Алексиева
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Дочь: Наталия Алексиева
Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева
Сын: Попов Лев Алексиев