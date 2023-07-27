Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.
Около 1810 г.р.

Дети

1823 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
1828 г.р.
1829 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Карпинский Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1822

Жена: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Дочь: Фивея Алексиева

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1824

Дочь: Анна Алексиева

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1826

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексеев

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1828

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Лев Алексиев

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1829

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Димитрий Алексиев

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1830

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексиев

Мать ребёнка: Стефанида Козмина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1833

Жена: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1834

Сын: Сын Отпущенного На Волю Дворового Человека Павел Алексиев

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Феодосия Алексеева

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1838

Сын: Сын Николаева Василий Николаев

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1845

Сын: Попов Георгий Алексиев

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1850

Дочь: Агния Алексиева

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1851

Дочь: Наталия Алексиева

Мать ребёнка: Попова (мещерякова) Марья Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Лев Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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