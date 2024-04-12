(Воинкова) Стефанида Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти12.06.1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Воинков Козма Иванов
Бракосочетание
12.11.1822
Рождение ребёнка
02.09.1823
Дочь: Фивея Алексиева
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
10.12.1824
Дочь: Анна Алексиева
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
16.01.1826
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексеев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
19.02.1828
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Лев Алексиев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
24.02.1829
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Димитрий Алексиев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
11.06.1830
Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексиев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Смерть
12.06.1830
Причина смерти: от тяжких родов