(Воинкова) Стефанида Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воинкова) Стефанида Козмина

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

12.06.1830

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

1823 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
1828 г.р.
1829 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Воинков Козма Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1822

Муж: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Дочь: Фивея Алексиева

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1824

Дочь: Анна Алексиева

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1826

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексеев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1828

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Лев Алексиев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1829

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Димитрий Алексиев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1830

Сын: Сын Дворового Человека Священика Николая Карпинского Петр Алексиев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.06.1830
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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