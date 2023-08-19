Попова (Мещерякова) (Широковская) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мещерякова) (Широковская) Марья Григорьева

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Место рождения

Балаир, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Широковский Григорий

Мать: не указана

Балаир, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1833

Муж: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1834

Сын: Сын Отпущенного На Волю Дворового Человека Павел Алексиев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1838

Сын: Сын Николаева Василий Николаев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1845

Сын: Попов Георгий Алексиев

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1850

Дочь: Агния Алексиева

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1851

Дочь: Наталия Алексиева

Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Михайло Иосифов

Смерть
Неизвестно