Попова (Мещерякова) (Широковская) Марья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Широковский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1833
Рождение ребёнка
19.01.1834
Сын: Сын Отпущенного На Волю Дворового Человека Павел Алексиев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
26.02.1838
Сын: Сын Николаева Василий Николаев
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
22.04.1845
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
21.01.1850
Дочь: Агния Алексиева
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Рождение ребёнка
21.08.1851
Дочь: Наталия Алексиева
Отец ребёнка: Попов Алексий Николаев (калмык Шимыр)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно