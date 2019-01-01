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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
716. Балаирское, село бывшее государственное, при речке Балаире, дворов 69, жителей 262, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь православная, школа, 12 Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Балаирское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37896Балаирсело57°10'с.ш.64°02'в.д.O-41-105
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000491с Балаирсело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1. с. Балаирское на р. Балаире, прав. церк., земск. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, фельдш. п., торжки. Трехсвятительский: 28—30 января, Спасский 30 июл Показать все Балаирское общество72178167Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские89—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2753Балаирское, сел.при рч. Балаире.902454130172Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище.