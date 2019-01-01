село Балаир, село Балаир, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Балаир

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Балаирская волость
716. Балаирское, село бывшее государственное, при речке Балаире, дворов 69, жителей 262, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь православная, школа, 12 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Камышловский уезд, Балаирская волость
село Балаирское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
37896Балаирсело57°10'с.ш.64°02'в.д.O-41-105

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000491с Балаирсело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Балаирская волость
1. с. Балаирское на р. Балаире, прав. церк., земск. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, фельдш. п., торжки. Трехсвятительский: 28—30 января, Спасский 30 июл Показать все Балаирское общество72178167Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольникиРусские89

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2753Балаирское, сел.при рч. Балаире.902454130172Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище.
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