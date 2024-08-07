Исаев Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения03.03.1832 ст.
Дата смерти09.06.1873 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
03.03.1832 ст.
Отец: Исаев Ефим Изосимович
Мать: Исаева Дарья Филиповна
восприемники были мастеровой Михайла Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Бракосочетание
21.01.1852 ст.
Поручители по жениху урядник 2щй ст. Петр Николаев Коробейников и мастеровой Семен Ефимов Исаев по невесте мастеровой Сергей Семенов Корюков и Леонтий Никитин Коченгин
Рождение ребёнка
04.11.1852 ст.
Дочь: Агафонова (Исаева) Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
восприемники: урядник 2ст. Петр Николаев Коробейников и дьяческая жена Надежда Василиева Мартынова
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.
Дочь: Исаев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.
Дочь: Агафонова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
восприемники Каллиник Евфимиев Исаев и мастеровая жена Евгения Семенова Коркина
Рождение ребёнка
28.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
Рождение ребёнка
24.03.1867 ст.
Дочь: Исаева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Исаев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.1873 ст.
от рака