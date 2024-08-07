Исаев Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Василий Ефимович

Исаев Василий Ефимович

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

03.03.1832 ст.

Дата смерти

09.06.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1832 ст.

Отец: Исаев Ефим Изосимович

Мать: Исаева Дарья Филиповна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники были мастеровой Михайла Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Бракосочетание
21.01.1852 ст.

Жена: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Поручители по жениху урядник 2щй ст. Петр Николаев Коробейников и мастеровой Семен Ефимов Исаев по невесте мастеровой Сергей Семенов Корюков и Леонтий Никитин Коченгин
Рождение ребёнка
04.11.1852 ст.

Дочь: Агафонова (Исаева) Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники: урядник 2ст. Петр Николаев Коробейников и дьяческая жена Надежда Василиева Мартынова
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.

Дочь: Исаев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.

Дочь: Агафонова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники Каллиник Евфимиев Исаев и мастеровая жена Евгения Семенова Коркина
Рождение ребёнка
28.09.1860 ст.

Сын: Исаев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1867 ст.

Дочь: Исаева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Исаев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
09.06.1873 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
от рака

Мы используем куки для улучшения работы сайта.