Исаева Дарья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1819 ст.
Сын: Исаев Семен Ефимович
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
воспремники рядовой солдат Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
04.04.1822 ст.
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
Рождение ребёнка
07.03.1825 ст.
Дочь: Исаева Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
мастеровой Марк Епифанов и мастерового Василья Сергеева жена Ксения Феодорова
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
восприемники мастеровой Михайло Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
восприемники были мастеровой Михайла Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Рождение ребёнка
27.04.1835 ст.
Дочь: Дюльдина (Исаева) Мавра Ефимовна
Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович
Смерть
Неизвестно