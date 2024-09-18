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Исаева Дарья Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Ефим Изосимович

Рождение ребёнка
01.09.1819 ст.

Сын: Исаев Семен Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
воспремники рядовой солдат Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
04.04.1822 ст.

Сын: Исаев Родион Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1825 ст.

Дочь: Исаева Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
мастеровой Марк Епифанов и мастерового Василья Сергеева жена Ксения Феодорова
Рождение ребёнка
26.07.1829 ст.

Сын: Исаев Калиник Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники мастеровой Михайло Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Рождение ребёнка
03.03.1832 ст.

Сын: Исаев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники были мастеровой Михайла Иванов Попов и мастерового Леонтия Семенова Попова жена Татьяна Евсевиева
Рождение ребёнка
27.04.1835 ст.

Дочь: Дюльдина (Исаева) Мавра Ефимовна

Отец ребёнка: Исаев Ефим Изосимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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