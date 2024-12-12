Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева 27.05.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

27.05.1832 ст.

Дата смерти

16.04.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1832 ст.

Отец: Баклашкин Феодосий Давидович

Мать: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприеминики мастеровой Мартын Васильев сын Васильев и мастерового Петра Михаилова Тюмина жена Любовь Минеева
Бракосочетание
21.01.1852 ст.

Муж: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Поручители по жениху урядник 2щй ст. Петр Николаев Коробейников и мастеровой Семен Ефимов Исаев по невесте мастеровой Сергей Семенов Корюков и Леонтий Никитин Коченгин
Рождение ребёнка
04.11.1852 ст.

Дочь: Агафонова (Исаева) Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники: урядник 2ст. Петр Николаев Коробейников и дьяческая жена Надежда Василиева Мартынова
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.

Дочь: Исаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.

Дочь: Агафонова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники Каллиник Евфимиев Исаев и мастеровая жена Евгения Семенова Коркина
Рождение ребёнка
28.10.1860 ст.

Сын: Исаев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1866 ст.

Сын: Исаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1867 ст.

Дочь: Исаева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1869 ст.

Сын: Исаев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1870 ст.

Сын: Исаев Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
16.04.1873 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
42, от воспаления оболочек мозга

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