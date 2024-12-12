Исаева (Баклашкина) Феодосия Феодосиева
Место рождения
Дата рождения27.05.1832 ст.
Дата смерти16.04.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
27.05.1832 ст.
восприеминики мастеровой Мартын Васильев сын Васильев и мастерового Петра Михаилова Тюмина жена Любовь Минеева
Бракосочетание
21.01.1852 ст.
Поручители по жениху урядник 2щй ст. Петр Николаев Коробейников и мастеровой Семен Ефимов Исаев по невесте мастеровой Сергей Семенов Корюков и Леонтий Никитин Коченгин
Рождение ребёнка
04.11.1852 ст.
Дочь: Агафонова (Исаева) Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
восприемники: урядник 2ст. Петр Николаев Коробейников и дьяческая жена Надежда Василиева Мартынова
Рождение ребёнка
10.07.1854 ст.
Дочь: Исаев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.
Дочь: Агафонова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
восприемники Каллиник Евфимиев Исаев и мастеровая жена Евгения Семенова Коркина
Рождение ребёнка
28.10.1860 ст.
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.08.1866 ст.
Сын: Исаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
24.03.1867 ст.
Дочь: Исаева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1869 ст.
Сын: Исаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Исаев Василий Ефимович
Смерть
16.04.1873 ст.
42, от воспаления оболочек мозга