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Колашников Иван Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1777

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Колашников Назар Васильевич

Мать: Колашникова Ирина Стефанова

Бракосочетание
29.01.1776 ст.

Жена: Колашникова Ирина Антипиевна

МК 1776г. (свадьба/жених пономарь села Красного/невеста Присницкого Богородского прихода, Берёзовского тяглового стана Архангельской волости просницкого конца дер. ? черносошного крест. Антипы Малого ... Показать все
Смерть
После 1777
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