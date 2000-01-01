Колашников Иван Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1777
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
29.01.1776 ст.
МК 1776г. (свадьба/жених пономарь села Красного/невеста Присницкого Богородского прихода, Берёзовского тяглового стана Архангельской волости просницкого конца дер. ? черносошного крест. Антипы Малого ... Показать все
Смерть
После 1777