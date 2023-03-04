Колашникова (Малова) Ирина Антипиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колашникова (Малова) Ирина Антипиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1776 ст.

Муж: Колашников Иван Назарович

МК 1776г. (свадьба/жених пономарь села Красного/невеста Присницкого Богородского прихода, Берёзовского тяглового стана Архангельской волости просницкого конца дер. ? черносошного крест. Антипы Малого ... Показать все
Смерть
После 1776
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