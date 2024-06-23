Поляков Конан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Конан Семенович

Поляков Конан Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Поляков Семен Андреевич

Мать: Полякова (Шельпякова) Ксенья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Поляков Иона Конанович

Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1828

Сын: Поляков Михайло Конанович

Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Поляков Максим Конанович

Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Полякова) Матрона Конановна

Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.