Поляков Конан Семенович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1828
Сын: Поляков Михайло Конанович
Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна
ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Полякова) Матрона Конановна
Мать ребёнка: Короткова Полякова Мавра Евдокимовна
ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно