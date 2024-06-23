Короткова Полякова Мавра Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Полякова Мавра Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Конан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткой Мартемьян Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Короткова Варвара Мартемьяновна

Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коротков Трофим Мартемьянович

Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Короткова Маремьяна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1817

Сын: Коротков Федор Мартемьянович

Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Поляков Иона Конанович

Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1828

Сын: Поляков Михайло Конанович

Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович

ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Поляков Максим Конанович

Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Полякова) Матрона Конановна

Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович

ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно

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