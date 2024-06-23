Короткова Полякова Мавра Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Короткова Варвара Мартемьяновна
Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коротков Трофим Мартемьянович
Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Короткова Маремьяна Мартемьяновна
Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коротков Федор Мартемьянович
Отец ребёнка: Короткой Мартемьян Сергеевич
ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1828
Сын: Поляков Михайло Конанович
Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович
ГАСО, рев1834, 43об
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович
ГАСО, рев1834, 43л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Полякова) Матрона Конановна
Отец ребёнка: Поляков Конан Семенович
ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно