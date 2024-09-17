Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Отец: не указан
Сын: Филиппов-Маслов Спиридон Петрович
Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Сергей Петрович
Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Сын: Маслов (Филиппов) Стефан Петрович
Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Дарья Петровна
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Иулиания Петровна
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Никифор Петрович
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Андрей Петрович
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Иоанн(Иван) Петрович
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Николай Петрович
Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна