Маслов (Михайлов) Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1782 г.р.

Жена

1806 г.р.
1814 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: (Гавриилова) Евдокия Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1827 ст.

Жена: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1828 ст.

Сын: Филиппов-Маслов Спиридон Петрович

Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1830 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Сергей Петрович

Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1833 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.1835 ст.

Жена: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1837 ст.

Сын: Маслов (Филиппов) Стефан Петрович

Мать ребёнка: Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1840 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Дарья Петровна

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1842 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Иулиания Петровна

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1844 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1847 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1849 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Никифор Петрович

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1850 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Андрей Петрович

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1853 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Иоанн(Иван) Петрович

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1855 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Николай Петрович

Мать ребёнка: Авксентьева (Киприянова) Пелагея Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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