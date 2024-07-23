Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1806 ст.
Бракосочетание
06.11.1827 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1828 ст.
Сын: Филиппов-Маслов Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Рождение ребёнка
04.07.1830 ст.
Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Сергей Петрович
Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Рождение ребёнка
08.12.1833 ст.
Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Рождение ребёнка
02.08.1837 ст.
Сын: Маслов (Филиппов) Стефан Петрович
Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно