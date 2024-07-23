Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова-Яковлева (Никифорова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1806 ст.

Отец: Яковлев (Емельянов) Сергей Никифорович

Мать: Надежда Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1827 ст.

Муж: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1828 ст.

Сын: Филиппов-Маслов Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1830 ст.

Сын: Михайлов-Маслов (Филиппов) Сергей Петрович

Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1833 ст.

Дочь: Михайлова-Маслова (Филиппова) Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1837 ст.

Сын: Маслов (Филиппов) Стефан Петрович

Отец ребёнка: Маслов (Михайлов) Петр Филиппович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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