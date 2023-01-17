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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1672 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1738 Евдокия 46=1692 (Родила Ивана в 15 лет?) ИВ-1739 Евдокия 47=1692 ИВ-1740 Евдокия 48=1692, вдова ИВ-1741 Евдокия 49=1692, вдова ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1746 Евдокию не нашла, возмо... Показать все
Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Игнат Исаев

ИВ-1738 Иван 31=1707 ИВ-1739 Иван 32=1707 ИВ-1740 Иван 33=1707 МК-1740 19.01.1740 Деревни Речек крестьянина Иоанна Игнатьева сын Макарий - рождение ИВ-1741 Иван 34=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Исаев

Смерть
1743
1743 навскидку
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