Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1738 Евдокия 46=1692 (Родила Ивана в 15 лет?) ИВ-1739 Евдокия 47=1692 ИВ-1740 Евдокия 48=1692, вдова ИВ-1741 Евдокия 49=1692, вдова ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1746 Евдокию не нашла, возмо... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Игнат Исаев
ИВ-1738 Иван 31=1707 ИВ-1739 Иван 32=1707 ИВ-1740 Иван 33=1707 МК-1740 19.01.1740 Деревни Речек крестьянина Иоанна Игнатьева сын Макарий - рождение ИВ-1741 Иван 34=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Исаев
Смерть
1743
1743 навскидку