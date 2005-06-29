Авдошин Василий Минаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти29.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Авдошин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Авдошина Авдотья Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
23.04.1947
Сын: Авдошин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Авдошина Авдотья Николаевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2005