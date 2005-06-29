Авдошин Василий Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдошин Василий Минаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

29.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Авдошин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Авдошина Авдотья Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
23.04.1947

Сын: Авдошин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Авдошина Авдотья Николаевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдошина Авдотья Николаевна

Смерть
29.06.2005
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