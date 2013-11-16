Авдошин Владимир Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.04.1947
Дата смерти16.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947
Россия
Рождение ребёнка
01.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2013