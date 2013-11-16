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Авдошин Владимир Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

23.04.1947

Дата смерти

16.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947

Отец: Авдошин Василий Минаевич

Мать: Авдошина Авдотья Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2013
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