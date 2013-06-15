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Авдошин Василий Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.06.1941

Дата смерти

15.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: Авдошин Василий Минаевич

Мать: Авдошина Авдотья Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
26.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
26.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1977

Сын: Авдошин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдошина Варвара Павловна

Смерть
15.06.2013
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