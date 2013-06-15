Авдошин Василий Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.06.1941
Дата смерти15.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Россия
Рождение ребёнка
26.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
26.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1977
Мать ребёнка: Авдошина Варвара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2013