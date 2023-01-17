Рукавишников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишников Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рукавишникова Мария

Рождение ребёнка
19.10.1961

Дочь: Мазурина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
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