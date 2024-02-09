село Калтасы, село Калтасы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Калтасы

Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1396Калтас, деревня.при ррч. Калтасе и Кунгуше.10040113316323Чр. — Мельниц водяных 8. Пчеловодство.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Киебаковсная волость
11Калтаса, д. при реч. Калтасинке и Купкуше, прос. дор., зем. шк., 2 бак. лав., 4 вод. мел.10010167492532Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Калтасинский район
13329Калтасысело55°58'00"54°48'00"N-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Калтасинский муниципальный район, Сельское поселение Калтасинский сельсовет
80633425101с Калтасысело
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