Костарев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

10.09.1982

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Костарев Сергей Анатольевич

Мать: Костарева Анна (Генриховна)

Рождение ребёнка
24.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

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Рождение ребёнка
21.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костарева Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Лидия Ивановна

Смерть
10.09.1982
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