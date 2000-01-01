Костарев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти10.09.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Рождение ребёнка
24.12.1949
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Рождение ребёнка
21.02.1952
Рождение ребёнка
07.04.1954
Рождение ребёнка
24.11.1957
Рождение ребёнка
22.10.1959
Рождение ребёнка
12.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костарева Лидия Ивановна
Смерть
10.09.1982