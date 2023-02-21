Костарева (Гейнке) Анна (Генриховна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Костарев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
08.10.1911
Дочь: Янит Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Башилова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
10.10.1914
Сын: Костарев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.01.1916
Сын: Костарев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Костарев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич
Сочи, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно