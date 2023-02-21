Костарева (Гейнке) Анна (Генриховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Гейнке) Анна (Генриховна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Костарев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
08.10.1911

Дочь: Янит Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Башилова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
10.10.1914

Сын: Костарев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Костарев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Сочи, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
30.08.1918

Сын: Костарев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Костарев Сергей Анатольевич

Сочи, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костарев Сергей Анатольевич

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