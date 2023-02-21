Костарева (Пауль) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1923
Дата смерти08.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1949
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Рождение ребёнка
21.02.1952
Рождение ребёнка
07.04.1954
Рождение ребёнка
24.11.1957
Рождение ребёнка
22.10.1959
Рождение ребёнка
12.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1993