Костарева (Пауль) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Пауль) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1923

Дата смерти

08.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

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Рождение ребёнка
21.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
24.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костарев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костарев Сергей Сергеевич

Смерть
08.07.1993
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