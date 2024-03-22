Марфа Богданова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кислаков Фёдор Марков
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Андрей Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1887
Дочь: Мелания Андреева
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
10.01.1893
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федосов
Смерть
Неизвестно