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Марфа Богданова

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кислаков Фёдор Марков

Мать: Екатерина Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Андрей Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1887

Дочь: Мелания Андреева

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федосов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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