Волженина Агафья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Волженин Василий Константинов
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.
Дочь: Волженина Акилина Васильева
Отец ребёнка: Волженин Василий Константинов
Смерть
Неизвестно