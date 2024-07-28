Волженина Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженина Агафья Осипова

Волженина Агафья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Василий Константинов

Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Волженин Максим Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Константинов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.

Дочь: Волженина Акилина Васильева

Отец ребёнка: Волженин Василий Константинов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.