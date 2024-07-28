Волженин Василий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волженина Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Волженина Вера Васильева
Мать ребёнка: Волженина Евдокия Корнилиева
Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Волженина Агафья Осипова
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.
Дочь: Волженина Акилина Васильева
Мать ребёнка: Волженина Агафья Осипова
Смерть
Неизвестно