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Волженин Василий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1877

Отец: Волженин Константин Григорьев

Мать: Волженина Евдокия (Лопатина) Евфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Агафья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Евдокия Корнилиева

Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Волженина Вера Васильева

Мать ребёнка: Волженина Евдокия Корнилиева

Рождение ребёнка
21.04.1907 ст.

Сын: Волженин Максим Васильев

Мать ребёнка: Волженина Агафья Осипова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.

Дочь: Волженина Акилина Васильева

Мать ребёнка: Волженина Агафья Осипова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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