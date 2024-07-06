Марфин Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Марфин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
11.03.1911 ст.
Новониколаевское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ Фонд И-294 оп.7 д.1705, стр. 72
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Марфина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна
НАРБ фонд И-294, оп. 7, д. 1695, стр. 3
Рождение ребёнка
16.10.1928
Сын: Марфин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна
Смерть
Неизвестно