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Марфин Михаил Константинович

Место рождения

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Марфин Константин

Мать: не указана

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.03.1911 ст.

Жена: Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна

Новониколаевское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ Фонд И-294 оп.7 д.1705, стр. 72
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Марфина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ фонд И-294, оп. 7, д. 1695, стр. 3
Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Марфин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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