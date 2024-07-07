Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна

Место рождения

Новопетровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1893

Дата смерти

22.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопетровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.03.1911 ст.

Муж: Марфин Михаил Константинович

Новониколаевское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ Фонд И-294 оп.7 д.1705, стр. 72
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Марфина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Марфин Михаил Константинович

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ фонд И-294, оп. 7, д. 1695, стр. 3
Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Марфин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Марфин Михаил Константинович

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1964
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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