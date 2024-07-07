Марфина (Колесникова) Василиса Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1893
Дата смерти22.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.03.1911 ст.
Новониколаевское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
НАРБ Фонд И-294 оп.7 д.1705, стр. 72
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Марфина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Марфин Михаил Константинович
НАРБ фонд И-294, оп. 7, д. 1695, стр. 3
Рождение ребёнка
16.10.1928
Сын: Марфин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Марфин Михаил Константинович
Смерть
22.12.1964
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область