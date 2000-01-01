Арутунян Грануш Карапетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутунян Грануш Карапетовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1971

Дочь: Демерчян Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Будко Владимир

Рождение ребёнка
16.02.?

Сын: Овсяников Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Овсяников Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсяников Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Овсяников Вячеслав

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