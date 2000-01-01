Овсяников Алексей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсяников Алексей Вячеславович

Овсяников Алексей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.?

Отец: Овсяников Вячеслав

Мать: Арутунян Грануш Карапетовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсяникова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Овсяникова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсяникова Алина Алексеевна

Мать ребёнка: Овсяникова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсяникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсяникова Галина

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