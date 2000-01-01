Овсяников Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.?
Отец: Овсяников Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсяникова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Овсяникова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсяникова Алина Алексеевна
Мать ребёнка: Овсяникова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсяникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсяникова Галина