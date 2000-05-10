Демерчян Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демерчян Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971

Отец: Будко Владимир

Мать: Арутунян Грануш Карапетовна

Рождение ребёнка
С 03.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович

Рождение ребёнка
10.05.2000

Сын: Терновых Михаил Викторович

Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович

Рождение ребёнка
10.05.2000

Сын: Терновых Михаил Викторович

Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович

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