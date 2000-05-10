Демерчян Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971
Отец: Будко Владимир
Рождение ребёнка
С 03.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович
Рождение ребёнка
10.05.2000
Сын: Терновых Михаил Викторович
Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович
Рождение ребёнка
10.05.2000
Сын: Терновых Михаил Викторович
Отец ребёнка: Терновых Виктор Викторович