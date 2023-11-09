Мордасова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордасова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордасова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордасова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордасова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мордасова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордасов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мордасов Семён Иванович

Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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