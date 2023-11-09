Мордасова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордасова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордасова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордасова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мордасова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Мордасов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно