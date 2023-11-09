Мордасов Иван Григорьевич
Место рождениясело Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мордасов Григорий
Мать: Мордасова ?
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордасова Варвара
Смерть
Неизвестно