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Мордасов Иван Григорьевич

Место рождения

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордасов Григорий

Мать: Мордасова ?

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мордасов Семён Иванович

Мать ребёнка: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордасова Варвара

Смерть
Неизвестно
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