(Мордасова) Агафья Ивановна
Место рождениясело Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мордасов Иван Григорьевич
Мать: Мордасова Варвара
село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молородова Екатерина
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно