(Мордасова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мордасова) Агафья Ивановна

Место рождения

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордасов Иван Григорьевич

Мать: Мордасова Варвара

село Терское, Козловский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молородова Екатерина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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