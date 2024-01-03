Пугачева (Борисова) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Герасим Никитин

Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Пугачев Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин

Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Пугачев Захарий Герасимов

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: (Пугачева) Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин

Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: (Пугачева) Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин

Смерть
Неизвестно

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