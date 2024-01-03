Пугачева (Борисова) Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1884
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин
Рождение ребёнка
27.08.1886
Сын: Пугачев Захарий Герасимов
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: (Пугачева) Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин
Рождение ребёнка
20.11.1893
Дочь: (Пугачева) Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитин
Смерть
Неизвестно