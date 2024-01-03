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Пугачев Герасим Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Степанов

Мать: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Пугачев Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Пугачев Захарий Герасимов

Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: (Пугачева) Ефросинья Герасимова

Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: (Пугачева) Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова

Смерть
Неизвестно

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