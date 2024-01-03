Пугачев Герасим Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1884
Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова
Рождение ребёнка
27.08.1886
Сын: Пугачев Захарий Герасимов
Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: (Пугачева) Ефросинья Герасимова
Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова
Рождение ребёнка
20.11.1893
Дочь: (Пугачева) Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Пугачева (Борисова) Васса Иванова
Смерть
Неизвестно