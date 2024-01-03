Никита Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1820
Дата смерти08.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1820
Отец: Степан Васильев
Мать: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1844
Сын: Пугачев Яков Никитин
Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева
Рождение ребёнка
28.07.1847
Сын: Волхонский Антоний Никитин
Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева
Рождение ребёнка
21.10.1849
Сын: Волхонский Степан Никитин
Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева
Рождение ребёнка
14.08.1852
Дочь: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина
Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева
Смерть
08.04.1882