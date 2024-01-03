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Никита Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1820

Дата смерти

08.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1820

Отец: Степан Васильев

Мать: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская (Алексахина)) Евфимия Никитина

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Герасим Никитин

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Рождение ребёнка
16.10.1844

Сын: Пугачев Яков Никитин

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Рождение ребёнка
28.07.1847

Сын: Волхонский Антоний Никитин

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Рождение ребёнка
21.10.1849

Сын: Волхонский Степан Никитин

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Рождение ребёнка
14.08.1852

Дочь: Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Мать ребёнка: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Смерть
08.04.1882

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