Кирста Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирста Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.

Сын: Кирста Наум Яковлевич

Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котляревская Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирста Глафира Петровна

Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
До 1845
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