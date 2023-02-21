Кирста Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирста Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.
Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна
Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котляревская Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирста Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирста Глафира Петровна
Дворянский титул
Неизвестно
Смерть
До 1845