Хорол
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15ХОРОЛ (ХОРОЛЬ). Уездный.При р. Хороле и роднике Зубаневском.13269960519771849Церквей православных 6. Еврейский молитвен. дом 1. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Завод 1.Показать скан
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Хороль городХорольское козаков—
1.0Хороль городХорольское государстенных крестьян——4035—168170175345
1.0Хороль городКирстовское крестьян собственников——
1.0Хороль город с № 23Хорольское казенных крестьян——2518—24403878
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19345Хоролмістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Хорольськийміськрада Хорольська