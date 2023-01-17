город Хорол, город Хорол, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хорол

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
15ХОРОЛ (ХОРОЛЬ). Уездный.При р. Хороле и роднике Зубаневском.13269960519771849Церквей православных 6. Еврейский молитвен. дом 1. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Завод 1.
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Хорольская волость
1.0Хороль городХорольское козаков
1.0Хороль городХорольское государстенных крестьян4035168170175345
1.0Хороль городКирстовское крестьян собственников
1.0Хороль город с № 23Хорольское казенных крестьян251824403878

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19345Хоролмістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Хорольськийміськрада Хорольська
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