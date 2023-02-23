Кирста Глафира Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста Глафира Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.

Сын: Кирста Наум Яковлевич

Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котляревская Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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