Кирста Глафира Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.
Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович
Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котляревская Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирста Яков Иванович
Смерть
Неизвестно