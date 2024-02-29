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Архип Иванов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Аксинья Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
04.07.1813 ст.

Дочь: Марфа Архипова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
20.07.1815 ст.

Дочь: Наталья Архипова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
14.08.1823 ст.

Сын: Абрам Архипов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
30.07.1825 ст.

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
05.03.1828 ст.

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
28.01.1831 ст.

Сын: Георгий (Кирилл) Архипов

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно

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