Архип Иванов
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Аксинья Иванова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
04.07.1813 ст.
Дочь: Марфа Архипова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольница
Рождение ребёнка
20.07.1815 ст.
Дочь: Наталья Архипова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольница
Рождение ребёнка
23.01.1819 ст.
Сын: Иван Архипов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольник
Рождение ребёнка
14.08.1823 ст.
Сын: Абрам Архипов
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольник
Рождение ребёнка
30.07.1825 ст.
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольница
Рождение ребёнка
05.03.1828 ст.
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольница
Рождение ребёнка
28.01.1831 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Раскольник
Смерть
Неизвестно